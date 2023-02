Basic e Vecino, Sarri fa il punto: "Questa la loro situazione, mi sembrano..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di Conference League tra Lazio e Cluj, Maurizio Sarri si è soffermato anche sui singoli. In particolare, il mister ha fatto il punto sulla condizione e sul momento che stanno vivendo Vecino e Basic. Queste le parole: “Basic ha avuto un periodo di stanchezza, non sembrava al massimo. Mi sembra in crescita. Vecino è uscito male dal Mondiale, si sentiva responsabile, ha visto nero per un momento. Mi sembrano in crescita, ci faranno comodo in questo periodo”.

