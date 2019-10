Bastos in cucina: show cooking con chef Di Iorio per beneficenza

A poche ore dal match d’Europa League contro il Celtic, Bastos ha messo momentaneamente da parte gli impegni in campo per dedicarsi ad un’iniziativa benefica. In compagnia del rinomato chef Giuseppe Di Iorio dell’Aroma Restaurant, l’angolano ha dato il proprio sostegno all’Associazione ‘Mary Poppins’, onlus che dal 2001 si occupa di bambini italiani e stranieri ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. Il difensore ha voluto rendere partecipi i propri seguaci di Instagram, pubblicando sul proprio profilo le immagini che lo ritraggono nel corso dello 'show cooking'. Gli scatti sono stati accompagnati da alcune parole: “Ho vissuto una fantastica esperienza nello show cooking con chef Di Iorio. Grazie per l’opportunità!”.

