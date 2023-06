Batosta Mourinho: la punizione della UEFA dopo Roma-Siviglia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattro giornate di squalifica per José Mourinho. Questa la decisione della UEFA dopo gli insulti del tecnico portoghese nei confronti dell’arbitro Taylor che ha diretto la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. La Federcalcio continentale ha deciso di squalificare lo Special One per quattro turni nelle coppe europee "per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara”, come si legge nel comunicato ufficiale.

Il comunicato UEFA

"Sospendere l'allenatore dell'AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro (4) partite di competizioni UEFA per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara. Multa di € 50.000 e vietare all'AS Roma di vendere biglietti ai propri tifosi ospiti per la prossima (1) partita delle competizioni UEFA, per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento e disturbo alla folla. Multa di 5 mila euro per comportamento scorretto della squadra".