Bayern, dalla Germania: "Tuchel batterà la Lazio", ma i tifosi gli dichiarano guerra

Quanta convinzione in Bundesliga. Lazio - Bayern Monaco sarà una partita tanto importante quanto complicata, con i tedeschi che hanno dalla loro parte una certa esperienza in Champions League, oltre che elementi di assoluto spicco nell'organico. La vittoria contro il Cagliari però, ha portato ai biancocelesti nuove consapevolezze e uno spirito ritrovato.

Ecco perché i cinque motivi esposti sullo stesso sito della Bundesliga per cui i tedeschi avrebbero già la vittoria in tasca non dovrebbero convincere così tanto. Inoltre, proprio tra queste cinque ragioni, c'è proprio Tuchel, che in queste ore non se la sta passando benissimo. L'allenatore è individuato dai tifosi come uno dei maggiori artefici della sconfitta contro il Bayer Leverkusen di ieri sera per 3-0 e fautore di uno stile di gioco che poco si adatta alle qualità dei calciatori della rosa. Stamattina è inoltre comparso uno striscione al centro sportivo di Sabener Strasse contro di lui.

Di certo un clima non dei migliori per affrontare la delicata sfida dell'Olimpico: siamo sicuri che la "situazione Tuchel" sia davvero un valore aggiunto per i bavaresi?