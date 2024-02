Bayern, il ds Freund è con Tuchel: "Ne usciremo insieme"

Amarildo Souza do Amaral, per tutti "solo" Amarildo, è uno degli attaccanti più amati nella...

WEBTV LAZIO, GUENDOUZI A PRIME: "OBIETTIVO CENTRATO. IL PREMIO? DA CONDIVIDERE CON LA SQUADRA" Guendouzi, pemiato come Player of The Match, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Prime Video visibilmente soddisfatto sia per il riconoscimento ottenuto che per l'importantissima vittoria ottenuta: "Ho fatto una partita di grande... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALL'INGHILTERRA: "DOPPIO BLITZ AL SUNDERLAND: OCCHI SU JOBE BELLINGHAM" Il calciomercato è appena terminato ma le voci intorno all'interessamento della Lazio per vari diversi profili inglesi non si placa. Come riporta il Sunderland Nartions infatti, il club biancoceleste sarebbe interessato a Jobe Bellingham, centrocampista del...