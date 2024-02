Bayern Monaco, a Leverkusen si decide la stagione: Tuchel tenta il sorpasso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È senz'altro la partitissima della stagione: il Bayer Leverkusen di Alonso, capolista imbattuto dopo venti giornate di Bundesliga, contro il Bayern di Tuchel nell'inconsueto ruolo di inseguitore a -2 dalla vetta. Kane e compagni puntano al sorpasso, ma non sarà semplice: gli avversari sdono leggermente favoriti per la qualità del gioco e la fiducia maturata all'interno del gruppo, in corsa sia in Europa League che in Coppa di Germania. Il Bayern ha vinto le ultime tre sfide di campionato ma nei pronostici, riporta Corriere dello Sport, pesa la batosta interna col Werder Brema.

"Andiamo a Leverkusen per mettere le carte in tavola e voltare pagina - ha detto Tuchel - Vogliamo vincere, nulla di più. La striscia positiva del Bayer è straordinaria, segno di qualità. Ma noi abbiamo solo due punti di meno e non dobbiamo nasconderci". La risposta di Alonso è stata molto cavalleresca: "Sarà una grande partita. Noi dovremo fare una prestazione maiuscola, rasentare la perfezione per avere la possibilità di vincere. Vogliamo essere fedeli alle nostre idee e ci siamo preparati in questo senso". Parole da perfetto padrone di casa, per nulla polemiche come taluni potevano attendersi da un ex prestigioso che ha chiuso nel Bayern la carriera da giocatore nel 2017 vincendo tre volte la Bundesliga.

Alla BayArena, Tuchel recupera Kim rientrato dalla Coppa d’Africa, ma dovrà rinunciare agli infortunati Coman, Davies, Gnabry, Laimer, Sarr e Peretz. Alonso ha recuperato l’ex lungodegente Schick, ma restano in infermeria il campione del mondo Palacios e il nuovo bomber nigeriano Boniface.

TORNA ALLA HOMEPAGE