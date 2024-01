Bayern Monaco, c'è l'offerta per un difensore del Barcellona: la situazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Bayern Monaco vuole rafforzare il reparto arretrato in questa sessione di mercato. Il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel non è pienamente convinto dell'apporto dell'ex Juve Matthijs de Ligt, fermato in stagione da numerosi problemi fisici, per questo avrebbe chiesto alla dirigenza del club tedesco di fare uno sforzo in difesa. L'obiettivo è Ronald Araujo, centrale uruguaiano classe '99 in forza al Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport Bild i bavaresi sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta, vicina ai 75 milioni di euro

Nonostante la super offerta, il Barcellona non vorrebbe privarsi del suo giocatore, come annunciato dallo stesso tecnico blaugrana Xavi nel corso di un'intervista concessa a Movistar: “Il Bayern vuole Araujo? Non pensiamo di venderlo, anzi non è in vendita. È uno dei giocatori fondamentali per il futuro del Bayern Monaco. - spiega l’ex centrocampista – Vogliamo che sia felice qui e lavoriamo giorno dopo giorno per questo. Non c’è nulla di cui parlare”.