Bayern Monaco, ceduto un difensore: non ci sarà contro la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo mercato in entrata con Boey e Dier, ma anche qualche cessione per il Bayern Monaco. I bavaresi continuano a rimanere attivi sul mercato nonostante la chiusura della sessione invernale. È stato infatti ufficializzato l'addio di un difensore: si tratta di Frans Kratzig, terzino tedesco classe 2003. La società tedesca ha infatti trovato l'accordo con l'Austria Vienna per un prestito fino a fine stagione. Non sarà a disposizione quindi in Champions League contro la Lazio.