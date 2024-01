Bayern Monaco, clima tesissimo: lo spogliatoio è spaccato a metà

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Tira aria pesante in casa Bayern Monaco per il tecnico Thomas Tuchel. La sconfitta rimediata lo scorso weekend contro il Werder Brema sul prato di casa ha lasciato molto malcontento nella dirigenza bavarese e in particolare Uli Hoeness che ha lasciato l'Allianz Arena scuro in volto.

Oltre al risultato in sé, che ha concesso al Leverkusen di Xabi Alonso ben sette punti di vantaggio, all'ex allenatore del Chelsea, si legge su SportBILD, viene imputata una spaccatura con una parte dello spogliatoio dovuta alle novità tattiche volute nel recente passato, che ha messo in secondo piano alcuni senatori dello spogliatoio.

Una frattura che neanche il ritiro invernale svolto in Portogallo sembra essere stato in grado di sanare. In questa situazione, dunque, il recupero di campionato in programma questa sera, sempre in casa, contro l'Union Berlino assume una valenza ancor più importante. Sia per la lotta per il titolo che per il futuro di Tuchel stesso.