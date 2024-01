Bayern Monaco, Coman out: potrebbe tornare in anticipo un attaccante

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Tegola per il Bayern Monaco, che nel match vinto sabato in casa dell'Augsburg (3-2 il punteggio finale in favore dei bavaresi), ha perso per infortunio Kingsley Coman. Il report medico pubblicato dal Bayern Monaco sul proprio canale parla di una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. "È ovviamente un vero duro colpo", ha detto il direttore sportivo Christoph Freund . “Ma conoscendo Kingsley, tornerà ancora più forte. Gli auguriamo una pronta guarigione”.

L'assenza dell'attaccante francese potrebbe costringere il Bayern Monaco a correre ai ripari sul mercato in queste ultime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il club bavarese starebbe pensando di anticipare l'arrivo di Bryan Zaragoza, attaccante spagnolo del Granada che il Bayern Monaco ha già acquistato per la prossima stagione. I vertici del club tedesco hanno contattato la dirigenza del Granada, ma la risposta è stata molto fredda: il club spagnolo non ha nessuna intenzione di lasciare partire adesso il giocatore perché non ci sarebbe il tempo effettivo per trovare un sostituto all'altezza.