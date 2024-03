Bayern Monaco, Dier: "Ottima gestione, i quarti erano l'obiettivo"

TUTTOmercatoWEB.com

Eric Dier ha aiutato il Bayern Monaco a passare gli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio. Ai microfoni di BBC5Live, l'inglese ha raccontato le sue emozioni riguardo la sfida dell'Allianz Arena, decisiva per la vittoria dei bavaresi. Queste le sue parole: "Vista la situazione in cui ci trovavamo, c'era molto da fare per noi in questa partita e penso che l'abbiamo gestita davvero bene. C'è molta strada da fare in questa stagione e, in Champions League, tutto è possibile. Noi siamo emozionati per i quarti di finale, questo era l'obiettivo di oggi. Mi sto ambientando molto bene: il club, la città, i tifosi mi hanno accolto benissimo. E mi sto davvero godendo questa esperienza, mi sto divertendo davvero a giocare per questo club. Sto solo facendo del mio meglio per aiutare la squadra".