Bayern Monaco, il Ceo Dreesen: "Non vediamo l'ora di andare all'Olimpico!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Un sorteggio non certo benevolo per la Lazio che agli ottavi finale di Champions League sfiderà il Bayern Monaco. In merito alla gara ha detto la sua il CEO biancorosso Jean-Christian Dreesen: "Non vediamo l’ora di affrontare questo entusiasmante match e la trasferta a Roma. Abbiamo affrontato la Lazio tre anni fa agli ottavi, ma non c'erano spettatori ammessi per la nostra vittoria per 4-1 a causa della pandemia. Ora possiamo aspettarci uno Stadio Olimpico pieno".