Bayern Monaco, il ds Eberl sicuro: "Voglio vincere trofei anche quest'anno"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nuovo direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport Deutschland. Tra i tanti temi affrontati ha parlato anche del prossimo allenatore della squadra, visto che a fine anno Thomas Tuchel dirà addio. A breve, comunque, i bavaresi dovranno affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Christoph Freund sarà per me un partner estremamente importante! Vogliamo costruire una squadra con valore di riconoscimento e identificazione. Non voglio rinunciare alla stagione, ci sono ancora troppi punti per questo. Starò molto con l’allenatore, voglio festeggiare i titoli. È importante il rapporto con l’allenatore e con la squadra. Parlerò spesso con loro".

"Il nuovo allenatore dovrà adattarsi agli standard del club e anche allinearsi con me e Christoph (Freund, ndr). Abbiamo Tel, Musiala... Il Real Madrid è riuscito a integrare giocatori come Camavinga in un centrocampo con Kroos e Modric. Anche noi abbiamo bisogno di un allenatore così. Dovrebbe essere in grado di parlare tedesco e inglese. I candidati ci sono. Dovrebbe essere possibile vincere titoli consentendo allo stesso tempo lo sviluppo. Ho anche trovato giocatori che sono diventati delle star solo sei mesi dopo".

"Si tratterà di un tecnico ha una voce importante con i giocatori. Dobbiamo trovare l'allenatore giusto per il Bayern Monaco. Ci sono candidati ancora sotto contratto e ci sono candidati liberi. Comincio adesso, mentre Christoph ha 6 mesi di vantaggio. Guarderemo la squadra, ci saranno partenze e arrivi, ma per prima cosa bisognerà trovare l'allenatore giusto e selezionare i giocatori con lui. Le carte verranno rimescolate. Xabi Alonso? Quando ero al 'Gladbach mi rifiutò perché disse che era ancora troppo presto. Tuttavia, ciò non consente per ora di trarre alcuna conclusione. Non voglio commentare i nomi per ora".