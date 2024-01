Bayern Monaco, il ds Freund: “Kimmich? Queste le condizioni. Salterà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Dovrà sospirare ancora Tuchel e incrociare le dita per Joshua Kimmich. Il centrocampista ha un problema alla spalla che lo tormenta da giorni, è stata immobilizzata con l’utilizzo di una fasciatura specifica, ma ancora è non chiara l’entità dell’infortunio e soprattutto i tempi di recupero. A dare qualche aggiornamento sulle sue condizioni ci ha pensato il ds del club tedesco in occasione della presentazione del nuovo acquisto Sacha Boey. Queste le parole di Christoph Freund: “Sicuramente non ci sarà per la partita di questo fine settimana. La fasciatura sembra peggiore di quello che è, ma il braccio deve essere immobilizzato per ora. Vedremo di giorno in giorno. Speriamo che sia un periodo prevedibile".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE