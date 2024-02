Bayern Monaco Lazio, la sfida che decide il futuro dei biancocelesti in Champions League

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrava una impresa impossibile da fare e, invece, i tifosi della Lazio hanno assistito a una incredibile vittoria contro il Bayern Monaco in Champions League. L’Olimpico, gremito di maglie e bandiere biancocelesti, ha potuto festeggiare il trionfo per 1-0 contro la corazzata tedesca, data fin dall’inizio come favorita. Si tratta di un risultato che proietta i ragazzi di Sarri verso i Quarti di finale, anche se c’è bisogno di attendere il ritorno in Germania il 5 marzo.

A tal proposito, i bookmakers e la piattaforma di gioco Skiller hanno già iniziato a pronosticare chi secondo loro vincerà la seconda partita degli Ottavi, individuando nel Bayern Monaco di Tuchel la favorita al passaggio del turno, nonostante la sconfitta dell’andata.

Sarri contro i pronostici, la Lazio può eliminare il Bayern Monaco

La Lazio di Sarri, nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League, ha disputato una gara intelligente, sapendo resistere alle incursioni dei tedeschi e ripartendo più volte alla ricerca della rete. Questa tattica le ha permesso di portare a casa un prezioso 1-0 in vista del ritorno, fissato per il 5 marzo 2024. Sembrava un risultato impossibile per i biancocelesti che non stanno vivendo un momento di forma ottimale e che in più circostanze si sono dimostrati carenti sul piano di gioco, come dimostrato dall’ultima sconfitta contro la Fiorentina.

Sarà così anche per il ritorno? A dirlo sarà il campo, mentre i bookmakers danno ancora una volta come favoriti ragazzi di Tuchel. La quota dei tedeschi si aggira intorno a 1.50, mentre quella dei biancocelesti intorno agli 8.00. Insomma, gli esperti sono quasi convinti che il Bayern riuscirà a passare il turno, ma questa Lazio più volte si è dimostrata imprevedibile e l’ottavo posto in campionato non deve essere preso come metro di giudizio.

Tuchel, balla la panchina?

Se la Lazio in questa Serie A non ha ancora dimostrato il suo vero valore, in Bundesliga Il Bayern Monaco sta attraversando un periodo particolarmente difficile, caratterizzato da una serie di sconfitte consecutive, mettendo a rischio la corsa per la vittoria del campionato. Questa fase negativa si è accentuata con la recente sconfitta contro il Bochum, che segue quelle precedenti contro il Bayer Leverkusen e la Lazio in Champions League. Il match contro il Bochum si è concluso con il risultato di 3-2 a favore dei padroni di casa, grazie ai gol di Asano, Schlotterbeck e Stoger, mentre per il Bayern hanno segnato Musiala e Kane.

Questa situazione ha messo in forte discussione la posizione dell'allenatore Thomas Tuchel, con il club che tuttavia, per il momento, non ha preso decisioni riguardo al suo esonero. Il tecnico spera di riuscire a invertire il trend negativo, ma la dirigenza medita, specialmente in caso di clamorosa eliminazione dalla Coppa dalle grandi orecchie.

L'ambiente all'interno del Bayern Monaco è teso, e le prestazioni della squadra sono oggetto di intensa analisi e speculazione. Inoltre, si osserva un interesse crescente per la panchina del Bayern da parte di altri allenatori di alto profilo, con il nome di Antonio Conte rimbalzato nelle ultime ore, aumentando ulteriormente la pressione su Tuchel.