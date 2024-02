Bayern Monaco, Löw volta le spalle: "Io nuovo allenatore? La verità è che..."

Il futuro di Tuchel è stato definito. Al termine della stagione il tecnico tedesco lascerà il Bayern Monaco e farà spazio al suo sostituto. In tal senso il club bavarese si è iniziato a muovere sulle possibili alternative e tra i profili sondati, oltre a quelli di Zidane, Flick e Conte, ci sarebbe anche l'ex c.t. della Germania, Joachim Löw. Intervenuto ai microfoni della Bild, però, il diretto interessato ha voluto negare ogni intenzione di sedersi su quella panchina: "Il Bayern probabilmente non è interessato a me come allenatore e nemmeno io ho alcun interesse per il Bayern. Ho lavorato a lungo in Germania e ho sempre detto che un altro lavoro qui era fuori discussione per me. La mia presenza all'Allianz Arena? Per 17 anni ho viaggiato in tutto il Paese, conosco bene tutti gli stadi e i club".