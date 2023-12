Bayern Monaco, Musiala avvisa la Lazio: "Questo è il mio obiettivo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Jamal Musiala, a distanza di qualche settimana dal sorteggio degli ottavi di Champions che vedranno il Bayern Monaco affrontare la Lazio, è tornato sull’argomento e, come riporta Sportbuzzer, ha espresso le sue sensazioni in merito: “Vincere il titolo è un mio grande obiettivo, è semplicemente il più importante"

I tedeschi sono tra i favoriti del girone, ma il centrocampista invita a non sottovalutare le rivali: “Penso che Real Madrid e Manchester City siano tra le grandi favorite. Ma anche l'Arsenal sta giocando un ottimo calcio con Mikel Arteta, darà tutto. È fondamentale anche la forma fisica e che tutti i giocatori siano in forma e in salute”. Infine, sullo stadio della finale: “È uno stadio molto speciale, perché sono cresciuto a Londra. Wembley è un luogo magico”.

