Bayern Monaco, quanti infortuni! La situazione in vista della Lazio

Piove sul bagnato per il Bayern Monaco. Non sembra avere pace la formazione di Thomas Tuchel, che nelle prossime settimane dovrà fare a meno di Dayot Upamecano, Konrad Laimer e Joshua Kimmich dopo i loro infortuni contro l'Union Berlino. Come riportato sul sito ufficiale dei bavaresi, il centrale francese si è stirato il tendine del ginocchio sinistro; Laimer, invece, ha riportato uno stiramento muscolare al polpaccio sinistro; mentre Kimmich soffre di un problema alla spalla e non sarà presente contro l'Augsburg.

“Con Laimer e Upamecano è questione di settimane", ha detto il tecnico in conferenza stampa. Per quanto riguarda l'altro centrocampista tedesco, invece, è più difficile definire i tempi di recupero: “La sua spalla deve prima essere immobilizzata. Poi valuteremo il processo di guarigione e i livelli di dolore una settimana alla volta”, ha spiegato. La società in questo periodo non ha avuto a disposizione nemmeno Serge Gnabry (infortunio muscolare), Bouna Sarr (legamento crociato), Daniel Peretz (ginocchio), Minjae Kim (Coppa d'Asia) e Noussair Mazraoui (Coppa d'Africa).