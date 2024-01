Bayern Monaco, Rangnick sicuro: "Ecco cosa mi aspetto contro la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di PhotoViews

Ralf Rangnick a 360 gradi ai microfoni di SkySport Deutschland. Il commissario tecnico dell'Austria è intervenuto per parlare di tutto il mondo del calcio tedesco, soffermandosi su vari aspetti. Tra questi ha parlato anche del Bayern Monaco, sempre in corsa, come ogni anno, per la vittoria della Bundesliga e della Champions League. In Europa, però, prima c'è da superare la Lazio. Ma l'ex allenatore dello United non ha dubbi: "Contro la Lazio mi aspetto assolutamente che il Bayern passi il turno. Poi dipende quale sarà il percorso verso un’eventuale finale. Dopo la scorsa stagione, quest’anno sarà importante vincere almeno uno, se non due, titoli".

"Penso sia possibile che il Bayern Monaco riesca a vincere la Champions League. Dipende dal sorteggio, dallo stato di salute dei giocatori e da quali acquisti riescono ancora a fare. Ma non è impossibile. Il Manchester City non è più forte come al solito, anche se è sempre una grande candidata. Nel breve termine, il campionato è l'obiettivo più importante. Ma vista la forza del Leverkusen, non sarà così facile".