Bayern Monaco, Tuchel in conferenza: "Troppi errori, sconfitta è nostra responsabilità"

Un Thomas Tuchel rammaricato quello che al termine della sfida dell'Olimpico, vinta dalla Lazio grazie alla rete di Immobile, si è presentato in conferenza stampa per commentare il ko della sua squadra: "Nel primo tempo avevamo la gara sotto controllo, non abbiamo fatto ripartire la Lazio e abbiamo cercato di fare sette gol ma non ne è riuscito neanche uno. Non so perché ma nel secondo tempo la nostra performance è calata per colpa di diversi errori anche nella costruzione del gioco. Abbiamo dato la possibilità alla Lazio di fare gol, e abbiamo preso un cartellino rosso, tanti errori che hanno compromesso la gara. Nel secondo tempo abbiamo perso ritmo, ci prendiamo la responsabilità di questa sconfitta. Preoccupato per il mio futuro? Non voglio rispondere. Immobile? Ciro è un centravanti molto pericoloso, siamo riusciti ad arginarlo fino ai nostri errori che hanno portato a un calo di fiducia e non ci hanno dato la possibilità di reagire".