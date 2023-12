Bayern Monaco, Tuchel: "Lazio? Non so molto, ma ha grande tradizione". E su Sarri...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Parola a Thomas Tuchel. È il tecnico del Bayern Monaco a parlare in conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro il Wolfsburg. Tra i tanti temi, ha parlato anche e soprattutto del sorteggio di Champions League agli ottavi contro la Lazio. Ecco il suo pensiero sulla doppia sfida e sui biancocelesti: "Non so molto della Lazio in questo momento. È una squadra italiana, e come tale cerca sempre di giocare per il miglior risultato. Hanno un allenatore di grande esperienza (Sarri, ndr.) che è sempre pronto a sorprenderti. L'obiettivo è passare il turno. È un bene che giocheremo prima in trasferta. Io personalmente non ho mai giocato né a Roma né contro la Lazio, ma attendiamo tutti con ansia questa sfida. Non dobbiamo farci ingannare dalla loro posizione attuale in classifica in campionato. È un club di grande tradizione con ottimi tifosi".