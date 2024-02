Bayern Monaco, Tuchel: "Non sono l'unico responsabile. Voglio più libertà!"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bayern Monaco, dopo tre sconfitte consecutive, torna in campo contro il Lipsia. Domani alle 18.30 il club bavarese ascenderà in campo per emergere da una crisi che si fa man mano sempre più complicata e ostile nei confronti di Tuchel. Il tecnico tedesco è stato confermato dai bavaresi fino al termine della stagione, quando le strade si separeranno ma se la serie di risultati negativi dovesse continuare la sua posizione in panchina potrebbe subire ulteriori variazioni. Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore si è detto però sereno in merito al presente del club e al suo futuro:

"Non ho mai avuto la sensazione che noi, come staff tecnico, avessimo perso il rapporto la squadra, ma le responsabilità non sono tutte mie. Non credo di essere l'unico problema ma mi assumo le mie colpe. Non sono soddisfatto del modo in cui giochiamo e lo dico da un po’ di tempo. La decisione della società? Non importa se la capisco o no, o se ne sono felice. L’unica cosa che conta adesso è che ci sia chiarezza. La chiarezza porta libertà e fa bene in partita e negli allenamenti, devo essere libero di agire. Non devo pensare alle conseguenze a lungo termine delle mie scelte ma essere un po’ più spericolato".