Bayern Monaco, Tuchel ritroverà un attaccante per la Lazio: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizia in casa Bayern Monaco. La seconda metà di stagione sta per iniziare con un'ottima notizia per Thomas Tuchel, che presto potrà contare su un attaccante in più. Si tratta di Serge Gnabry, fermo da inizio dicembre per un infortunio muscolare all'adduttore sinistro patito contro l'Eintracht Francoforte. Come riportato dalla BILD, il 28enne, nel ritiro in Portogallo, ha ripreso gli allenamenti di corsa, avvicinandosi al rientro.

È ancora presto, però, per vederlo di nuovo in campo. Infatti, il tedesco rimarrà fuori ancora altre tre settimane: salterà tutto il mese di gennaio, rientrando probabilmente poco prima del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio. Fino a ora in stagione ha collezionato solamente undici presenze e un gol con la maglia dei bavaresi. Una votla tornato a pieno ritmo, il suo obiettivo sarà quello di invertire la rotta.