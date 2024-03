Bayern Monaco, Tuchel sulla Lazio: "Noi troppi alti e bassi, ma..."

Il Bayern Monaco ha perso altri punti nella corsa al titolo in Bundesliga. Il pareggio contro il Friburgo ha lasciato a tutti l'amaro in bocca, a partire da Thomas Tuchel. In conferenza stampa, al termine del match, il tecnico si è espresso sulla partita di martedì sera contro la Lazio, decisiva per il cammino dei bavaresi in Champions League. Queste le sue parole: "Abbiamo questi alti e bassi da molto tempo, quindi non è detto che martedì riusciremo a fornire una prestazione al top per 90 minuti. Avremo bisogno di una prestazione al 100% nella disciplina e nella volontà di andare avanti con il nostro gioco, come nel secondo tempo di oggi e per lunghi tratti contro il Lipsia. Ci prepareremo, spingeremo positivamente e poi cercheremo di fare risultato".