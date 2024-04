Bayern Monaco, Tuchel traballa ancora: Klose al suo posto?

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Sebbene manchino poche partita alla fine della stagione e all'addio programmato e già annunciato lo scorso 21 febbraio, l'allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel può ancora perdere il suo lavoro prima della fine dell'anno. Secondo AbendZeitung ancora una volta sarà la Champions a decidere il destino del tecnico campione d'Europa col Chelsea, come già accaduto prima del doppio confronto con la Lazio agli ottavi di finale. Ulteriormente indebolito dalla clamorosa sconfitta di sabato contro l'Heidenheim (2-3 dopo il doppio vantaggio iniziale, ndr) in Bundesliga, il tecnico tedesco è stato confermato sulla panchina del Monaco per la gara di martedì l'Arsenal nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Tuttavia questa dovrebbe essere l'ultima possibilità per l'ex allenatore del Paris Saint-Germain.

In caso di "disastro totale" in questo incontro europeo, il club campione di Germania in carica potrebbe decidere di cambiare subito e attivare una soluzione d'emergenza per le ultime sfide di campionato, già abbondantemente perso il favore del Bayer Leverkusen, affidando la squadra a Miroslav Klose, accompagnato da Hermann Gerland, come traghettatore fino alla fine di questa stagione. Si tratta si un piano d'emergenza da mettere in atto solo nel caso in cui i bavaresi affondassero completamente contro i Gunners all'Emirates Stadium.

Curiosamente, per Klose si era parlato già di ruolo di traghettatore in occasione della gara tra Bayern e Lazio, ma per i biancocelesti!