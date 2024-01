Bayern Monaco, Tuchel verso il Barcellona: ma il club smentisce

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Il Bayern Monaco da diverso tempo sta passando un periodo tutto meno che tranquillo. Gli ultimi rumors riguardano un possibile addio di Thomas Tuchel a fine anno, con il Barcellona che sarebbe pronto a ingaggiarlo al posto di Xavi. La società bavarese, però, si è sentita molto infastidita da queste notizie: tramite un comunicato ufficiale ha chiarito la situazione del tecnico tedesco. La Lazio, dal canto suo, tiene d'occhio la vicenda in vista degli ottavi di Champions League. Di seguito la nota.

"Il nostro allenatore Thomas Tuchel è stato richiesto dai tifosi domenica come parte di una visita di un fan club a proposito della sua carriera da tecnico e delle sue precedenti esperienze tra Paris Saint-Germain e Chelsea, e naturalmente ha fornito informazioni su questo nella chiacchierata. Ha risposto anche a generiche domande sulla Spagna come paese calcistico. Non ha mai parlato di Xavi Hernandez e del suo successore, come è stato falsamente affermato in seguito. Non accetteremo ancora notizie non fattuali e dirette contro il nostro tecnico, che arrivano sempre dalla stessa fonte". La firma è di Jan-Christian Dreesen, CEO, e dal direttore sportivo Christoph Freund.