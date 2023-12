Bayern Monaco, un attaccante firma il rinnovo di contratto: ecco chi è - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dolce novità in casa Bayern Monaco. È arrivato il rinnovo di contratto di uno storico attaccante: Thomas Müller. Il tedesco continua quindi il suo lunghissimo percorso con la maglia dei bavaresi, ricco di gol, assist e trofei. La nuova scadenza del suo accordo è ora fissata per il 2025. La Lazio, intanto, guarda interessata, visto che dovrà affrontare la formazione di Tuchel proprio agli ottavi di finale di Champions League.

Queste le parole dell'attaccante sul rinnovo: “Sono molto felice che il mio viaggio al Bayern continui. Voglio dare una mano per vincere, sia come squadra che come club intero. Per me è importante essere un'istituzione e aiutare la squadra ad andare nella giusta direzione. Voglio far esultare i nostri tifosi con i gol, con gli assist, con il mio amore per il gioco, con la mia passione per il calcio – e spero con molti altri titoli”.