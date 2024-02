Bayern Monaco, Zaragoza: "Felice di essere in uno dei club più grandi del mondo"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bayern Monaco è stata tra le società più attive in questa sessione di mercato. Il club tedesco, prossimo avversario della Lazio in Champions League, nell'ultimo giorno disponibile ha acquistato anche il classe 2001 Bryan Zaragoza che si è così presentato ai microfoni ufficiali del club: "Mi trasferisco al Bayern per crescere in uno dei club più grandi del mondo. Sono molto grato al Granada per i bellissimi momenti trascorsi insieme e per tutto ciò che il club mi ha reso possibile. Non lo dimenticherò mai. Adesso sento anche un grande sostegno all'FC Bayern. Non vedo l’ora di vedere cosa accadrà. Puntiamo in alto".