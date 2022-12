Bayern, pessimo momento per Neuer: la sua stagione è finita - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'eliminazione dal Mondiale non bastava per rendere sufficientemente nero il momento di Manuel Neuer, a rendere le sue giornate ancora più cupe è stato l'infortunio che lo costringerà a restare out per tutta la stagione. Un'assenza pesante per il Bayern Monaco, ma soprattutto inaspettata, viste le circostanze in cui il giocatore si è fatto male. Neuer, infatti, si era regalato qualche giorno di vacanza in montagna, per dedicarsi alla passione dello scii, passione che lo ha però tradito: cascando, infatti, il portiere tedesco si è rotto una gamba. Su Instagram ha fatto sapere che l'intervento è andato bene, ma che per lui non ci sono chance di tornare in campo prima del prossimo anno: "Ciao ragazzi, che dire, la fine dell'anno poteva sicuramente andare meglio. Mentre cercavo di schiarirmi le idee con lo sci, mi sono rotto una gamba. L'intervento di ieri è andato bene. Grazie mille ai dottori! Tuttavia, fa male sapere che la stagione in corso è finita per me".