Bayern, Tuchel ripensa alla Lazio: "In Champions abbiamo giocato ad alti livelli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver superato la Lazio agli ottavi, il Bayern Monaco si prepara ad affrontare l'Arsenal ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico tedesco Thomas Tuchel, nel presentare la partita in conferenza stampa, è tornato a parlare del percorso della sua squadra nella competizione, tra alti e bassi. Queste le sue dichiarazioni: "La stagione non è persa. La stagione finisce quando finisce. Le critiche sono meritate perché abbiamo perso in coppa e non vinceremo il campionato. Questo è un fatto. Accettiamo le critiche, in Bundesliga non abbiamo avuto la passione e la fame che ci aspetteremmo da noi stessi. In Champions League finora abbiamo giocato ad altissimi livelli. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo minimo. Molte grandi squadre non sono arrivate ai quarti di finale. Non puoi darlo per scontato. Questo era il nostro obiettivo minimo, non l'essere in forma, avere fortuna e talvolta avere dalla propria le decisioni dell'arbitro. Qualunque cosa accada per la stagione, dipende da voi giornalisti e da cosa decidete. Abbiamo la nostra analisi che è molto critica. Giocheremo con la possibilità di raggiungere la semifinale, servono due grandi prestazioni ed è lì che ci concentriamo".