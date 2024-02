Bayern, Tuchel suona la carica: "Non ci nascondiamo, andiamo a vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

Prima della Lazio, c'è lo scontro al vertice contro il Bayer Leverkusen. Settimana importante per il Bayern Monaco che si prepara ad affrontare la formazione di Xabi Alonso in campionato. Alla vigilia della gara, il tecnico tedesco Thomas Tuchel ha presentato la partita in conferenza stampa, senza pensare all'ottavo di Champions League dell'Olimpico. Queste le sue parole: "Trenta squadre ci hanno provato e 30 squadre hanno fallito. Ci sono state alcune vittorie all'ultimo minuto per loro ultimamente. La loro corsa è straordinaria. Questo grazie alla loro qualità. Siamo solo due punti indietro. Non c'è motivo di nascondersi. E' il momento di mettere le carte in tavola. Saremo pronti a sfidare il Leverkusen. Andremo a Leverkusen per vincere. È emozionante che due squadre stiano guadagnando punti a un livello così alto. Abbiamo avuto un'ottima campagna anche in termini di storia. Siamo completamente concentrati su ciò che possiamo fare. Vogliamo una prestazione eccezionale".

"Se vogliamo vincere abbiamo bisogno di una prestazione al top. E' la settimana in cui vogliamo metterci alla prova. Giochiamo per i nostri obiettivi e il nostro obiettivo è fare un ulteriore passo in avanti per poter fare bene in ogni partita. Allora abbiamo la qualità individuale per questo. Siamo pronti a migliorare".