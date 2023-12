Belgio, Courtois: "Devo recuperare dall'infortunio, rinuncio all'Europeo"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Thibaut Courtois ha annunciato che non giocherà il prossimo Europeo con il Belgio a causa della sua condizione fisica. Il portiere del Real Madrid si è infatti rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro ed ha dunque spiegato: "Prima dovrò recuperare al 100%, è meglio non fissare una data. A causa di questo infortunio non giocherò l'Europeo. Se sarò fortunato potrò giocare una partita a maggio, ma non sarò mai al 100% come invece si deve essere per un grande torneo come l'Europeo. Tutto sta andando comunque secondo i piani, anche meglio del previsto perché normalmente potrei iniziare a correre solo dopo 4 mesi, ma lo faccio già da una settimana. Dopo l'operazione non ho avuto alcun intoppo. In tanti che hanno avuto quell'infortunio mi hanno scritto: Asensio, Falcao, Oyarzabal... Tutti dicono che ci vogliono 9-10 mesi per tornare al massimo livello".

Courtois prosegue: "Penso sia meglio essere sincero con il Belgio. Non sarò in porta se sono all'80% finché avremo altri buoni portieri. Metto da parte il mio orgoglio e sarò un ulteriore tifoso a giugno. Speriamo di poter vincere. Lasciare in anticipo il ritiro dopo la partita con l'Austria? Vorrei scusarmi per questo. È stata una decisione sbagliata, penso che siano stati sorpresi tutti, quindi non posso che scusarmi e dire che mi dispiace. Molti hanno parlato per avere il suo momento di gloria, ma pochi erano interessati alla mia versione. Con l'Austria ho toccato quota 102 presenze, l'allenatore e la Federazione avrebbero potuto fare un bel gesto per me con la fascia, ma non mi interessa che De Bruyne sia il capitano...".