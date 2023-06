Belgio, fascia da capitano a Lukaku: la clamorosa decisione di Courtois

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Prime grane per il neo commissario tecnico del Belgio Domenico Tedescp. Il portiere Thibaut Courtois ha lasciato il ritiro della nazionale in vista della partita contro l'Estonia valida per le qualificazioni ai Campionati Europei del prossimo anno. La Federazione benga non ha spiegato il motivo dell'assenza del calciatore del Real Madrid, che secondo i media belgi sarebbe deluso per non aver ricevuto la fascia di capitano nella partita precedente. In assenza dell'infortunato Kevin De Bruyne, infatti, Tedesco aveva affidato la fascia di capitano per la sfida con l'Austria a Romelu Lukaku, che ha risposto segnando il pareggio del Belgio. Secondo il quotidiano Het Nieuwsblad, Courtois - che ha giocato 102 partite con i Diavoli Rossi - irritato dalla decisione non si è presentato nell'hotel della squadra per preparare la partita contro l'Estonia. Tedesco aveva annunciato sabato che sarebbe toccato proprio a Courtois indossare la fascia contro l'Estonia. Il portiere dello Strasburgo Matz Sels dovrebbe ora sostituire Courtois tra i pali.