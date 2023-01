Belgio, un italiano potrebbe diventare il nuovo ct della Nazionale: ecco chi è

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Belgio è alla ricerca di un nuovo ct dopo l'addio di Roberto Martinez, nuovo selezionatore del Portogallo dopo il deludente Mondiale in Qatar. Secondo quanto riporta l'Het Laatste Nieuws tra i candidati per il ruolo ci sarebbe anche Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus attualmente tecnico del Karagumruk, in Turchia. In corsa anche l'ex stella dell'Arsenal Thierry Henry, vice allenatore di Martinez al Belgio, che alcuni senatori della nazionale come Toby Alderweireld e Romelu Lukaku hanno definito come "la soluzione definitiva".