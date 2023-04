Benevento, Agostinelli a colloquio con i giocatori per capire le problematiche

Fonte: Ottopagine.it

Cambio della guardia a Benevento, di nuovo. Le Streghe cambiano ancora allenatore dopo il primo passaggio di consegne tra Cannavaro e Stellone. L'allenatore romano ha dato le sue dimissioni dopo la sconfitta con la Spal. Non è ancora ufficiale, ma a sostituirlo ci sarà l'ex Lazio Andrea Agostinelli. Come riporta Ottopagine.it il nuovo tecnico è già in Campania e avrebbe incontrato singolarmente i giocatori giallorossi per capire le problematiche della squadra.