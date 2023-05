Benevento, l'ex Lazio Agostinelli distrutto: "Chiedo scusa a tutti!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Serviva un miracolo per salvare il Benevento dalla retrocessione e l'ex Lazio Agostinelli, subentrato nel finale di stagione sulla panchina delle streghe, non è riuscito nel compierlo. Al termine della partita contro il Modena, che ha sancito la Serie C per i campani, il tecnico ha chiesto scusa a tutti, aggiungendo: "Con questa vittoria il rammarico accresce ancora di più e chiedo scusa a tutta la piazza a nome di tutta la squadra. Purtroppo il finale di Cittadella ci condanna alla retrocessione e chiedo scusa per non avercela fatta. In queste settimane ce l’ho messa tutta e la squadra mi ha seguito. Avremmo dovuto fare un miracolo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. In poco tempo mi sono legato tantissimo a questa città e ringrazio tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Mi scuso anche con loro, io ci ho provato e chiedo scusa per non esserci riuscito".