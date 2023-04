Benevento, Simy al Maradona per Napoli - Milan: la società lo punisce

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Martedì al Diego Armando Maradona per Napoli - Milan era presente sugli spalti anche l'attaccante del Benevento Simy. Come riporta Ottopagine il nigeriano non ha chiesto il permesso per assistere alla sfida, che probabilmente non sarebbe stato concesso visto il momento delicato che sta vivendo il club, invischiato nella lotta per evitare la retrocessione in Serie C. Durante l'allenamento di mercoledì alcuni dirigenti hanno convocato il giocatore comunicando il provvedimento disciplinare deciso dalla società.