Benevento, Vigorito in isolamento: era rientrato in aereo con De Laurentiis

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito è in isolamento, in seguito alla positività al Covid di Aurelio De Laurentiis. Il comunicato pubblicato sul sito delle Streghe: "In seguito alle notizie diffusesi in queste ore in merito alla comunicazione del Calcio Napoli che il presidente Aurelio De Laurentis è risultato positivo al Covid-19, il Benevento Calcio comunica quanto segue: 'Il presidente Oreste Vigorito, nella mattinata di ieri, ha partecipato a Milano all’assemblea di Lega A, al termine della quale è stato invitato dal presidente De Laurentiis a tornare a Napoli con il suo aereo privato. Accettato l’invito, hanno fatto rientro a Capodichino. Solo stamattina alle 6,50 il presidente Vigorito ha ricevuto la comunicazione dalla Lega Calcio della positività al Covid-19 di De Laurentiis. Ha subito provveduto ad informare il suo medico e a mettersi in quarantena cautelativa, in isolamento, nella sua abitazione. Effettuerà domani il tampone e resterà in attesa dell’esito secondo i termini di legge. Il presidente Vigorito, che è in ottime condizioni fisiche ed è tranquillissimo anche perché nei contatti avuti con De Laurentiis ha sempre rispettato le distanze utilizzando la mascherina, ha annullato gli impegni di lavoro programmati e si scusa con tutti gli organi di stampa che avrebbero voluto intervistarlo, ma preferisce evitare ulteriori dichiarazioni al di là del comunicato ufficiale della società. Ringrazia, infine, tutti coloro, i tantissimi tifosi in particolare, che in queste ore gli stanno facendo arrivare attestati di solidarietà'".

UFFICIALE, AMICHEVOLE TRA LAZIO E BENEVENTO

LAZIO, LE PAROLE DEL PRESIDENTE LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO