Benevento, Vigorito negativo al tampone per il Coronavirus

Dopo la positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus, tutti i presenti all'Assemblea di Lega hanno effettuato il tampone per avere la certezza di non essere stati contagiati. Questa mattina è arrivato il risultato negativo del test di Claudio Lotito. Seguentemente l'ANSA ha reso nota la negatività del patron del Benevento Oreste Vigorito, il quale aveva condiviso il volo con il numero uno del Napoli proprio mercoledì mattina.

