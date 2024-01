Benzema, l'avvocato accusa: "Karin stigmatizzato perché musulmano. Su Giroud..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Hugues Vigier, avvocato di Karim Benzema, è intervenuto a RMC Sport parlando della situazione del suo assistito. Tra i temi trattati anche le dichiarazioni dello scorso ottobre di Gérald Demanin. Il Ministro degli Interni aveva accusato Benzema di avere legami con i Fratelli Musulmani, una delle più importanti organizzazioni islamiste ma dichiarati fuorilegge poiché considerati organizzazione terroristica.

Vigier fa sapere: "Karim Benzema non ha alcun legame con i Fratelli Musulmani, è assurdo. Si dice che avrebbe intrapreso una sorta di proselitismo perché avrebbe mostrato la sua pratica dell'Islam sui suoi social network. Allora che dire di Oliver Giroud che nelle interviste spiega di avere un salmo della bibbia tatuato sul braccio, di pregare prima di ogni partita e di dedicare la sua vita a Dio? Non mi scandalizza. Ma è cristiano e questo non rappresenta un problema. Quando si tratta di Olivier Giroud non lo è. Quando è Karim Benzema a dire di essere credente e di essere di un'altra religione, anche questo non è un problema per me. Ma dobbiamo credere che è proprio l'Islam la religione che pone il problema. Tutti i musulmani vengono stigmatizzati attraverso Karim Benzema. Non ha diritto a dire che è felice di fare il pellegrinaggio alla Mecca quando gli altri hanno il diritto di dire di andare in pellegrinaggio a Chertres o Lourdes? Dobbiamo avere lo stesso rispetto per tutti".

TORNA ALLA HOMEPAGE