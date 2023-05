Beppe Signori: "Miracoli FC trasmette i veri valori della vita. I ragazzi devono..." - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

A margine dell'evento 'Perde Solo Chi Si Arrende', svoltosi presso il centro sportivo Campo dei Miracoli, Beppe Signori è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti: "Io son partito con 'Progetti Del Cuore' insieme a Daniele Ragone, oggi amministratore unico, perché mi è subito piaciuto lo spirito e soprattutto il pensiero. Andiamo da quelle persone che non sono state fortunate come noi e cerchiamo di dargli il nostro aiuto. Nel mio caso è un contributo di presenza, nel loro è quello più istituzionale: quindi donare un defibrillatore a una palestra o, in questo caso un furgone di 9 posti per poter spostare i bimbi o le persone disabili. Penso che sia un'iniziativa importante, qui c'è tutto lo spirito che ci dovrebbe essere in tutte le parti d'Italia. Miracoli sta facendo davvero dei miracoli e sta seguendo un percorso completamente diverso con lo spirito di stare insieme e vivere momento spensierati e di gioia come stanno facendo i bambini con gli allenatori. Io faccio parte di una vecchia generazione, quindi siamo anche noi che dobbiamo adeguarci ai tempi. Oggi con la tecnologia determinati bambini sono sempre meno predisposti a fare sacrifici per passare qualche ora in più al telefonino. Credo che inizative di questo genere aiutino a capire tante cose, soprattutto se c'è la volontà e se c'è la voglia, come in questo caso di Miracoli FC che sta raggruppando dei ragazzi non solo per lo spirito di competizione, ma anche di aggregazione e di far risaltare i veri valori della vita: rispetto, educazione e condivisione".

