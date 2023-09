Berardi, Carnevali è sicuro: "Appena sarà in forma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al centro di tante trattative estive, Domenico Berardi è stato uno dei giocatori più cercati nell'ultima sessione di calciomercato. La stessa Lazio, per più tempo, ha cercato di convincere il Sassuolo ha lasciarlo partire. Alla fine si è concluso tutto con un nulla di fatto. Berardi è rimasto al Sassuolo dove continuerà a essere giocatore chiave e capitano, con il sogno di poter tornare a essere utile anche in ottica Nazionale. Ha stupito molti, infatti, l'assenza del numero 10 del Sassuolo tra i convocati di Spalletti, ma non tutti. L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è detto sereno ai microfoni dei cronisti a margine dell'assemblea di Lega Serie A: "Contributo all'Italia? Lo darà, appena sarà in forma".