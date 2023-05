Bergomi duro: “Non me ne vogliano i tifosi della Lazio, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Beppe Bergomi analizza Udinese-Lazio. L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale ha commentato così il match della Dacia Arena negli studi di Sky Sport: "Sarri lavora sul campo e ti fa crescere. Tra Sarri e Luis Alberto il salto più importante l’ha fatto il ragazzo. Si è messo nel progetto, in quella fatica per crescere insieme alla squadra. Rigore? Non me ne vogliano i tifosi della Lazio, ma è un rigore tirato per i capelli. Masina allunga la gamba ma non c’è contatto. Oggi però questi rigori li danno, una volta non sarebbe mai stato penalty".