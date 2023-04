Bergomi stregato: “Non me ne vogliano gli altri, ma la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria meritata quella di ieri della Lazio contro la Juventus, un passo importantissimo dei biancocelesti verso la Champions. Ai microfoni del 'Club' su Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato così la prestazione delle aquile e il lavoro di Sarri: “La Lazio ha vinto con tutte le big. La cosa che mi piace sottolineare è vedere le squadre che crescono, qui bisogna dare merito all’allenatore e al lavoro che stanno facendo alla Lazio. Le squadre che partono bene magari poi finiscono male la stagione e non mi piace. A me piace vedere quelle che magari hanno difficoltà all’inizio anche negli interpreti, come poteva essere Luis Alberto che faceva fatica ad accettare alcune cose ma adesso sta li con la testa, accetta determinate cose e fa quella corsa in più e ti dà la qualità. Grande merito della Lazio, poi non me ne vogliano gli altri ma gioca quel calcio che io sono abituato a vedere da tanto tempo. Reparto, le linee, cose che si vedono meno ultimamente. Sarri invece va avanti con le sue idee molto bene”.

