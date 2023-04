Berlusconi applaude la Lazio: "Ma per il mio Monza la migliore in A. La differenza..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Una bellissima partita, forse la migliore in Seria A del mio Monza e ovviamente anche la Lazio ha disputato un’ottima partita”. Queste le parole di Silvio Berlusconi dopo la vittoria della Lazio in casa del Monza. “Possesso palla 57% Monza 43% Lazio. La differenza è soltanto nei due gol, uno ‘trovato’ in area, l’altro un fantastico calcio di punizione imparabile da fuori area. Quindi avanti tutta!! Forza Lazio e Forza Monza”, conclude.

