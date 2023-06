Berlusconi | La "follia" di Savicevic per non mancare ai funerali

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Dejan Savicevic è stato uno dei primi pupilli di Silvio Berlusconi nel corso della sua presidenza al Milan. Un legame importante quello nato tra i due che l'ex numero 10 rossonero non ha mai dimenticato: "Il presidente era veramente un secondo padre. Sembra una parola grossa, esagerata. Ma è così. Sentivo che mi voleva bene, che mi stimava, mi difendeva. Anche troppo. Ho fatto delle cazzate e ho sbagliato, ma lui sistemava tutto e mi diceva di stare tranquillo, di portare pazienza". Parole forti che lasciano intendere quello che il patron ha lasciato all'ex stella montenegrina.

Cosa ha deciso di fare Savicevic pur di non mancare al funerale

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport" ha rivelato di non voler assolutamente mancare ai funerali di Berlusconi e a tal proposito ha deciso di fare una vera e propria follia: "Ho parlato con Daniele Massaro e gli ho detto che potevo prendere un aereo alle 11. Lui però mi ha consigliato di aspettare, perché è un funerale di Stato e quindi ci sono regole e restrizioni per la sicurezza. Poi mi hanno richiamato e a quel punto sono partito in macchina, da Podgorica per Milano. Oggi in Duomo ci sarò anch’io, non posso assolutamente mancare".