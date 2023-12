Bernando Silva e la stoccata a Messi: "Se non fosse stato per il Mondiale, Haaland..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il centrocampista del Manchester City Bernardo Silva, intervistato dal quotidiano portoghese A Bola, ha parlato, tra i vari temi, anche del Pallone d'Oro di quest'anno, assegnato per l'ottava volta a Leo Messi, con il suo compagno di squadra Erling Haaland che si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio. Queste le dichiarazioni del giocatore lusitano nel dettaglio:

"Se il Bayern vince la Champions League, l'attaccante del Bayern che ha segnato 40 gol in stagione vincerà il Pallone d'Oro. Il City vince la Champions League e guarda caso non è stato Haaland, perché ha vinto Messi. Se non fosse stato per il Mondiale di Messi, sarebbe stato Haaland a vincere il Pallone d'Oro".