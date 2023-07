Bernardeschi, arrivano le scuse per la testata: "In realtà non l'ho data"

Serata da cancellare per Federico Bernardeschi. L'ex Juventus nel corso del match che ha visto il suo Toronto perdere per 4-0 contro Orlando è stato espulso per aver rifilato una testata a un avversario. Tempo di scuse però, perché attraverso il suo profilo Twitter, Bernardeschi si è scusato per il gesto spiegando come sono andate le cose: "Voglio chiarire che non c'è stata nessuna testata. È stato un brutto gesto dovuto alla frustrazione del momento che stiamo attraversando. Vorrei esprimere ancora una volta le mie più sentite scuse ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico, al club e anche a tutti i tifosi".