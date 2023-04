Bernardeschi: "Juve brava a compattarsi, ecco qual è il loro segreto..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervistato da Tuttosport l'ex calciatore della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato delle difficoltà che ha dovuto affrontare la formazione bianconera in seguito alla penalizzazione: "Il DNA Juve è il DNA Juve e questo conta più di ogni altra cosa. Soprattutto quando ci sono delle difficoltà, siamo.Sono abituati a reagire e devo fare i complimenti ai miei ex compagni perché non era facile. Credo che i ragazzi si siano compattati innanzitutto internamente, si siano parlati, e da lì in poi abbiano cercato di pensare gara dopo gara, senza fare calcoli, cercando di andare in campo pensando solo ai 90 minuti. Prendere tutte le sfide come se fossero dentro o fuori e devo dire che questo aiuta: quando ti concentri su un solo obiettivo, senza ragionare a lungo termine, mentalmente è più facile andare a cercare di vincere tutte le partite. Questo secondo me è il segreto di ciò che è stato fatto all'interno dello spogliatoio".