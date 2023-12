Bernardeschi torna in Italia? Lui commenta: "Speriamo, ora..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Da quando si è trasferito in Canada, a Toronto, per giocare in MLS, Federico Bernardeschi ha fatto gola a sempre più squadre di Serie A. Soprattutto la Juventus è sempre rimasta sulle sue tracce e l'ha seguito da vicino, in attesa di un suo possibile ritorno. In una lunga intervista rilasciata a SportMediaset, l'attaccante italiano ha parlato proprio di questo. Un suo rientro in Italia non sembrerebbe essere così impossibile, almeno nei suoi pensieri: "Vediamo, speriamo... Ora è un po' prematuro parlarne, ma chi vivrà, vedrà"